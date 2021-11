4 novembre 1918, la fine della Prima Guerra mondiale: ricordare è un obbligo

Ed è per questo che al di là della celebrazione della vittoria in sé, è assolutamente importante ricordare chi tra le pietre del Carso e nel fango delle trincee ha sacrificato la propria gioventù in nome di una guerra combattuta in condizioni brutali e nella quale il rispetto per la vita umana ha perso ogni tipo di significato.

Vogliamo così dedicare un pensiero o una preghiera a chi è partito per il fronte senza più tornare, ma anche a chi da quei luoghi e da quell'orrore è riuscito a rientrare trascinando con sé strascichi indelebili nel cuore e nella mente.

Oltre secolo ci separa da quanto accaduto, ma essere consapevoli della nostra storia è un dovere al quale non possiamo sottrarci per evitare che gli errori del passato possano ripetersi. Né il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, né mai.