Albenga celebra la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (FOTO)

Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: Albenga questa mattina ha celebrato la ricorrenza in piazza IV Novembre.

“La guerra non è mai una buona scelta – ha detto nel suo discorso il sindaco della città delle torri - rappresenta il fallimento del confronto, della diplomazia e della politica nel senso più ampio. Chi decide di risolvere i problemi attraverso la guerra non può considerarsi eroe, ma sono Eroi i ragazzi che l’hanno combattuta. Quei ragazzi sul fronte avranno sicuramente avuto tanta paura, ma questo non vuol dire che non avessero coraggio, perché non esiste coraggio senza paura. Il coraggio senza paura si chiama incoscienza”.

“Oggi tutti noi dobbiamo rendere merito al loro sacrificio. Oggi le Forze Armate sono impegnate in un’altra missione: è una missione di pace, tesa ad assicurare la nostra libertà, i nostri diritti. Questa è l’occasione giusta per ringraziarli perché stanno assicurando ai nostri figli un mondo di pace. Viva le Forze Armate, Viva l’Italia”.

Dopo il discorso del primo cittadino Riccardo Tomatis, la cerimonia ha proseguito con la deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti.

Presenti autorità civili, militari, ecclesiastiche, pubbliche assistenze, protezione civile, associazioni combattentistiche e di volontariato.