Aperto il nuovo marciapiede in via Buglio che collega l’intersezione con via Sanguinetti alla banchina esistente oltre il sottopasso. I lavori sono terminati nei giorni scorsi.

"Un piccolo intervento, atteso da anni, che mette finalmente in sicurezza i pedoni che da via Buglio raggiungono il centro" commenta Fabrizio Ghione, assessore del comune di Cairo Montenotte con delega ai Lavori Pubblici.