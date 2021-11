Funivie Spa, i sindacati dopo l'incontro in Regione: "Entro dicembre il bando per i lavori, 12 mesi per la ricostruzione"

Si è svolto nel pomeriggio odierno l’incontro in Regione sulla situazione di Funivie Spa alla quale hanno preso parte gli assessori regionali Berrino e Benveduti, il sindaco di Savona Marco Russo, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, esponenti di Confindustria, il Commissario per la ricostruzione dell'infrastruttura Vittorio Maugliani, l'Amministratore delegato di Funivie Paolo Cervetti, le sigle sindacali CGIL CISL UIL Savona e il senatore Paolo Ripamonti.

I sindacati, attraverso una nota congiunta, fanno sapere che "su due temi ci sono risposte". "Per la Cassa integrazione c'è la proroga per un anno, se ne parlerà nell'incontro che si terrà l'11 novembre in Regione".

Sempre dai sindacati dichiarano che "il cronoprogramma della ricostruzione è stato spiegato molto bene dal commissario Maugliani: entro dicembre il bando per i lavori, 12 mesi per la ricostruzione".

"Nella legge fiscale chiederemo il milione che manca per la ricostruzione - aggiungono da CGIL CISL e UIL Savona - Chiederemo congiuntamente al ministero di costruire un progetto per lo sviluppo futuro. Siamo invece molto preoccupati sulle condizioni finanziarie che l'AD di Funivie ci ha comunicato: abbiamo ulteriormente chiesto di mettere in campo risorse economiche per la manutenzione della linea"