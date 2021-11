Savona celebra il 4 novembre: consegnata una medaglia d'onore a Valentino Matteo De Carli internato nel 1943 in un campo di concentramento (FOTO e VIDEO)

Si è svolta questa mattina in Piazza Mameli a Savona, la celebrazione del 4 novembre “Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, il 103esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, alla presenza del Prefetto di Savona Antonio Cananà, il Questore Giannina Roatta, del sindaco di Savona Marco Russo, del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, delle Autorità Militari, Civili e Religiose e delle Associazioni Combattentistiche, Patriottiche e d’Arma.

Dopo essere stata deposta al Monumento ai Caduti, la corona d’alloro benedetta dal Vescovo emerito della Diocesi di Savona-Noli, Monsignor Vittorio Lupi, si sono tenuti i discorsi del Prefetto, del primo cittadino di Savona e del presidente provinciale.

Al teatro Chiabrera successivamente sono state consegnate diverse onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il ruolo svolto durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, a salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento dei disagi socio-assistenziali che hanno colpito la cittadinanza, e per la restante parte le benemerenze hanno avuto a fondamento il lungo e lodevole servizio prestato nelle carriere civili e militari dello Stato o di altri enti pubblici.

Una medaglia d’onore è stata consegnata alla memoria di un cittadino savonese, Valentino Matteo De Carli, militare, nato nel 1917, internato il 27 settembre del 1943 nel campo di concentramento di Bon durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha ritirato la medaglia la figlia Livia De Carli.

Ecco tutti i nuovi cavalieri e cavalieri ufficiali:

Gianfranco Crocco, Dirigente del VI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Genova Bolzaneto;

Colonnello Federico Reginato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Savona;

Vincenzo Pellitteri, Comandante della Polizia Municipale di Villanova d’Albenga;

Elio Vignola, medico di base presso la ASL 2 Savonese. Sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere:

Salvatore Barranca, tecnico sanitario di radiologia medica in servizio presso la Asl 2 Savonese;

Capitano di Fregata Giuseppe Cannarile, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Savona;

Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Luigi Carta, già Comandante della Stazione dell’Arma di Loano;

Paolo Cavagnaro, già Commissario Straordinario dell’Asl 2 Savonese;

Luogotenente della Guardia di Finanza Giuseppe Cirillo, in servizio presso la Tenenza di Cairo Montenotte;

Vice Ispettore della Polizia di Stato Alessandro Delfino, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio;

Marco Di Giovanni, Viceprefetto, già in servizio presso la Prefettura di Savona;

Luca Garra, Direttore Sanitario della Asl 2 Savonese;

Simona Enrica Garrone, infermiera professionale, in servizio presso la Asl Cuneo 1;

Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza Nicola Grattarola, già Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Cairo Montenotte;

Marina Marini, collaboratrice professionale sanitaria presso il Servizio di Prevenzione e Protezione della Asl 2 savonese;

Marco Mordeglia, Presidente del Coordinamento Volontari di Protezione civile della provincia di Savona;

Patrizia Nano, dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno, in servizio presso la Prefettura di Savona;

Rosa Negri, dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno, in servizio presso la Prefettura di Savona;

Francesco Parrella, Comandante della Polizia Locale di Alassio;

Pierluigi Sbaiz, dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno, in servizio presso la Prefettura di Savona;

Vice Brigadiere dei Carabinieri, Massimo Scrima, in servizio presso il Comando Stazione dell’Arma di Carcare;

Maresciallo Angelo Pio Zucca, Comandante della Stazione dell’Arma di Finale Ligure;

Daniela Zunino, dipendente della Caritas della Diocesi di Savona Noli.