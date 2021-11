A10 Genova-Savona, chiuso bivio con l'A26 direzione Milano per lavori nella galleria "Madonna delle Grazie 1"

Nell’ambito del piano di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale ligure, concordato con il MIMS e condiviso con le istituzioni territoriali, sulla A10 Genova – Savona è prevista dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di lunedì 8 novembre la chiusura del bivio con la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, per chi proviene da Genova ed è diretto verso Gravellona Toce/Milano, per consentire lavorazioni all’interno della galleria "Madonna delle Grazie 1".

La chiusura continuativa del nodo è prevista, con le stesse modalità, anche per il fine settimana del 20-21 novembre. Al di fuori di questo periodo le lavorazioni verranno eseguite esclusivamente in orario notturno. Le modalità sono state condivise con le istituzioni territoriali interessate, in un’ottica di costante collaborazione per conciliare le attività di potenziamento della rete con le esigenze del traffico e dei territori. All’interno della galleria opereranno circa 40 persone tra tecnici e maestranze e verranno utilizzati 2 jumbo, 3 cisterne rifornimento acqua, un gruppo iniezione, 10 piattaforme elevatrici e una minipala.

Chi da Genova è diretto verso Gravellona Toce/Milano, dovrà uscire e rientrare alla stazione di Arenzano in direzione Genova per poi immettersi sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce. In alternativa, agli utenti che da Genova sono diretti verso Milano si consiglia di percorrere la A7 Serravalle – Genova.