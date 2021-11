Savona, il Questore precisa: "Mai esercitato pressioni sugli organi di stampa per non dare spazio alle iniziative contro il Green Pass"

Nota stampa dalla Questura di Savona: "In merito alle dichiarazioni virgolettate apparse in questi giorni, secondo cui il Questore di Savona avrebbe esercitato pressioni sugli organi di stampa affinché non sia dato spazio alle iniziative promosse “contro l’obbligo del Green Pass”, si ritiene opportuno e doveroso, al fine di garantire al lettore una corretta informazione, smentire categoricamente quanto affermato poiché destituito di ogni fondamento".

"Non solo, infatti, non si attaglia nello specifico alla persona, ma è anche ragionevolmente al di fuori di ogni logica e totalmente estraneo al ruolo istituzionale di Autorità di Pubblica Sicurezza rivestito" concludono dalla Questura.