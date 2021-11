Savona, lavori di messa in sicurezza del Rio Molinero: dal 10 novembre modifiche alla viabilità

Il Comune di Savona informa relativamente al primo stralcio degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul rio Molinero e alle relative modifiche alla viabilità:

"Per dare corso agli interventi di mitigazione del rischio idraulico del Rio Molinero – 1° stralcio, è necessario operare sull’incrocio tra via Bove e via Buonarroti - spiegano dal Comune - I lavori prevedono la demolizione della copertura del corso d’acqua ed il successivo rifacimento ad una quota superiore e con un minor spessore della soletta. In questo modo si migliora la capacità di smaltimento della sezione idraulica, riducendo il rischio di alluvioni".

"Per fare tali operazioni è però necessario occupare l’incrocio tra via Bove e via Buonarroti - proseguono dal municipio savonese - Di conseguenza il tratto di via Bove compresa fra Via Cadorna e l'intersezione con Via Buonarroti, la via Buonarroti sia da via Stalingrado (da sud) che da via Piaggio (da nord) diventeranno strade senza sbocco e con doppio senso di marcia. Saranno inoltre invertiti i sensi di percorrenza di via Cuneo (che diventa da via Bove verso via Stalingrado) e di via Capello (da via Cuneo verso via Nattarella). Si evidenzia che il tratto di via Bove davanti alla scuola sarà soggetto a divieto di transito nelle seguenti fasce orarie: 7:45-8:15 12:45-14:00 e 15:45-16:15 (orari di ingresso/uscita della scuola)".

"Le modifiche alla viabilità avranno inizio dal giorno 10 novembre e fino al termine dei lavori, prevista per fine marzo 2022. Al fine di informare e di illustrare a tutti gli interessati le previste modifiche alla viabilità e le soluzioni adottate è stato programmato un incontro aperto alla cittadinanza per il giorno 9 novembre alle ore 21,00 presso l'aula magna dell'Ente scuola edile, Via Molinero 4R" concludono dal Comune di Savona.

*In allegato una planimetria esplicativa.