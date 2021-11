Soccorsi mobilitati oggi per un uomo di 68 anni che è stato investito ad Alassio intorno alle 14.30.

Secondo quanto riferito, l’anziano stava attraversando la strada in via Leonardo Da Vinci, quando è stato investito da un’auto in transito che gli ha procurato così un trauma cranico lieve.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Alassio che ha trasportato l’uomo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.