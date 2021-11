Carenze di personale nei ristoranti, nel savonese spazio ad un corso per diventare cameriere 3.0

Un bando Regionale relativo alla formazione "Match Point" che risponde all'esigenza di ridurre il mismatch tra domanda ed offerta di competenze e facilitare la connessione tra le imprese ed i possessori di rinnovati profili professionali sperimentando una modalità di formazione finalizzata all'acquisizione di competenze e/o di qualificazioni attraverso lo svolgimento del percorso formativo in alternanza fra formazione formale e formazione aziendale.

Asfoter (Ente di formazione di Confcommercio Savona) ed LGO (laboratorio del Gusto e dell'Ospitalità di Varazze) che lavora in stretto contatto con le 41 imprese del commercio e del turismo, hanno così deciso di partecipare al bando.

"Nel savonese, mentre un gran numero di lavoratori è a rischio disoccupazione, la mancanza di personale qualificato e gli squilibri fra domanda ed offerta di competenze sono in aumento - ha spiegato Annamaria Torterolo, responsabile Asfoter Confcommercio - Non è facile trovare persone preparate per questo lavoro e con la motivazione giusta, speriamo con questi corsi di poterli trovare".

La formazione in alternanza consente all'allievo di sviluppare una maggior consapevolezza del tessuto produttivo e all'impresa di avere una maggiore riconoscibilità all'interno del territorio, promuovendo la propria funzione formativa.

Il corso per "Addetto vendita nell'era digitale", con durata di 400 ore (200 in aula e 200 in azienda), propone di aggiungere alle tradizionali competenze della figura professionale anche conoscenze informatiche nei web marketing ed i social network per aumentale la visibilità dei prodotti e collaborare alla vendita on line.

Il corso di qualifica per "Cameriere 3.0" ha invece una durata di 600 ore (160 di teoria, 140 di pratica e 300 in azienda) e oltre alle tecniche operative vuole fornire una conoscenza del territorio e dei prodotti serviti, alte capacità relazionali ed abilità informatiche sia per l'utilizzo dei software gestionali sia rivolte al marketing aziendale.

I percorsi formativi proposti sono gratuiti e riservati a giovani disoccupati di età compresa fra i 18 e i 29 anni e 12 sono i posti a disposizione per entrambi i corsi.

"Abbiamo pensato ad un corso dove possiamo dare competenze al cameriere digitali che si concentrino sulla parte commerciale e abbiamo coinvolto sei ristoranti da Savona a Varazze che ospiteranno i corsisti nelle 300 ore di formazione. Le aziende hanno aderito per andare poi a incrementare il loro personale, ci sono stati grandi problemi nel reperimento quest'estate delle risorse umane" ha spiegato Alessandro Patanè, presidente del Laboratorio del Gusto e dell'Ospitalità.

Le iscrizioni saranno aperte per partecipare al corso per addetto vendita fino alle ore 12.00 del 2 dicembre 2021, per il corso da cameriere invece fino alle 12.00 del 7 dicembre. Sarà inoltre prevista per entrambi i corsi una preselezione tramite un test psicoattitudinale (prova scritta, peserà per il 40%), un colloquio individuale (prova orale, saranno ammessi i primi 20 candidati della graduatoria relativa alla prova scritta per il corso da cameriere, 30 candidati per il corso da addetto vendita, peserà al 60%).

Le schede informative con i contenuti del corso, la domanda di iscrizione, oltre che presso la sede di Asfoter, in c.so Ricci 14, possono essere scaricate dal sito www.asfoter.it.