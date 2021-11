Celle, il progetto del riqualificato ex minigolf dei Piani vince il premio "La Città per il Verde"

Il Comune di Celle Ligure si è aggiudicato il titolo di primo classificato nel premio “La Città per il Verde” 2021, nella sezione verde urbano.

A vincere è stato il progetto per la realizzazione del parco giochi e area verde ai Piani cellesi di via De Amicis, che ha visto riqualificare e recuperare l'area che è stata per anni la sede del minigolf, con l’intento di creare uno spazio destinato ai bambini dagli 0 ai 5 anni attraverso la creazione di una nuova area socio-ricreativa.

La premiazione sarà effettuata giovedì 18 novembre 2021 nel webinar in diretta streaming che si terrà dalle ore 10 alle 13. Nella mattinata saranno inoltre presentati i progetti migliori e le peculiarità che ne hanno decretato la vittoria.

"Il Premio 'La Città per il Verde', giunto alla sua 22ᵃ edizione, è rivolto alle Amministrazioni Pubbliche che hanno ben operato in favore del verde pubblico e della sostenibilità ambientale" ha dichiarato il comune cellese.