Meteo settimana, piogge intervallate da sole e rialzo termico

La porta dell’Atlantico foriera delle perturbazioni sembra essere non aperta ma spalancata, anche se la componente di aria instabile in arrivo risentirà sempre in modo macroscopico di un flusso caldo di origine Nord africana. Questo cocktail propiziatorio di una bassa pressione mediterranea con minimo ad inizio settimana sulla Sardegna con relativo maltempo, sarà momentaneamente confinata da giovedì a sabato sul basso Mediterraneo occidentale, nell'ipotesi di riprendere vigore con nuovo maltempo nel prossimo week-end.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 8 a giovedì 14 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso sino al primo pomeriggio, poi coperto con piogge a macchia di leopardo sino alla serata su Liguria di ponente e basso Piemonte. Poi migliora con cielo irregolarmente nuvoloso, sino ad avere cielo coperto domani. Piogge mercoledì, poi miglioramento con cielo poco nuvoloso. Termometro al disopra della media stagionale in rialzo sia le massime che le minime. Minime in pianura intorno 9- 11°C e massime 11- 15°C. Al mare minime intorno 12- 14°C e massime 14-19°C. In pianura moderati da Nord, al mare forti o molto forti da Nord.

Da venerdì 29 Ottobre

Cielo poco nuvoloso, ventilato previsti 20°C al mare.

