Spotorno, riconversione dell'ex Royal, scettica la minoranza: "Interesse pubblico quasi assente rispetto al ritorno del privato"

Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori per dare nuova vita all'ex Hotel Royal a Spotorno, ormai chiuso da circa dieci anni che sarà riconvertito per il 60% una residenza turistico alberghiera a 4 stelle e per la restante porzione in alloggi di edilizia libera. Oltre al recupero delle strutture per la talassoterapia e il centro benessere da utilizzarsi in convenzione e aperto anche alla cittadinanza.

Se da parte dell'Amministrazione attuale non siano mai mancate, nemmeno nel precedente mandato, le occasioni per ribadire la soddisfazione nel poter riportare al vissuto un'immobile nel pieno centro della cittadina, chi definisce questo capitolo come la peggiore conclusione della sua storia ricettiva alberghiera sono i consiglieri di minoranza Spiga, Pendola e Ciccarelli.

Il 24 febbraio scorso gli allora consiglieri Spiga e Bonasera proposero una interpellanza sulla trasformazione dell'albergo Royal, il quale, a distanza di 9 mesi, ha visto l'inizio dei lavori di trasformazione: "Ci fu risposto che, avendo chiesto agli operatori turistici e avendo avuto il benestare, visto anche l'immagine del complesso, la trasformazione era l'unica soluzione possibile" scrivono i consiglieri di "Insieme per Spotorno" in una nota.