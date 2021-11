Savona, il mondo del volontariato e la Protezione civile piange la scomparsa di Santo Rossello (FOTO)

Un altro lutto ha colpito l'Unione Squadre AIB e Protezione civile città di Savona, ieri è infatti mancato all'affetto dei suoi cari e agli amici del volontariato cittadino, Santo Rossello.



Classe 1929, è da considerare uno dei pionieri del volontariato antincendio boschivo della squadra di Cantagalletto con il suo tesserino di riconoscimento numero 1, organizzata alla fine degli anni 70 insieme ad altri residenti della zona.



"Chiaramente non era più un volontario attivo per motivi di età e salute ma seguiva le vicissitudini della OdV attraverso il figlio Marco e il genero Marino tuttora attivi. Immancabile all'assemblea annuale fin che la salute gli permesso era nativo di località Ciatti, dove tutt'ora risiedeva - spiegano dalla protezione civile savonese - Instancabile lavoratore delle Funivie e dei suoi terreni, è stato sempre presente nella attività di prevenzione e spegnimento, e negli anni 80 anche attivo nelle attività di rimboschimento. Le sue capacità e la sua esperienza è stata tramandata a molte nuove leve".



"Lui diceva sempre: 'Ricordo che appena vedevamo il fumo partivamo con i nostri abiti, i nostri attrezzi di campagna. Con l'aiuto dell'officina delle Funivie, feci saldare una zappa dietro un rastrello, per agevolare il lavoro nella creazione del tracciolino, bastava ruotare il manico e si cambiava attrezzo. Il primo era troppo pesante, il secondo andava meglio. Poi mi hanno rubato l'idea - il ricordo del presidente Angelo Bruzzone - E giù a raccontare un sacco di aneddoti. Che bei tempi. Anche nell'ultimo incontro, qualche mese fa a casa tua, con la genuina ospitalità di un mondo a molti quasi scomparso, hai avuto parole buone e bei consigli per il volontariato, mi hai lucidamente ricordato un obiettivo finora mancato: la costruzione del tratto di strada tra località Pietra Selvatica e località Sciocca, viabilità tagliafuoco e possibile via di fuga dalla vallata del Letimbro..dovesse capitare qualcosa, dicesti".



"Nel recente incendio ai Ciatti, ti ho intravisto nell'aia di casa, sicuramente hai osservato mezzi aerei, fiammanti mezzi fuoristrada, colorate divise e come un tempo, spero, ti sarai sentito in mezzo a noi, tra una zappata e una battuta il lavoro sarebbe andato avanti di buona lena, anche solo a forza di braccia - ha concluso Bruzzone".



Il consiglio direttivo e i volontari di US AIB e PC Savona si uniscono al dolore della famiglia.