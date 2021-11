Ubriaco importuna i clienti dei locali della Darsena a Savona, ordine di allontanamento della polizia locale per minorenne

Nel corso del fine settimana, durante gli orari serali della movida, il personale della Polizia Locale di Savona ha svolto un servizio dedicato al presidio delle zone della Darsena.

Gli agenti hanno pattugliato le zone interessate dalla presenza dei locali pubblici, luogo di ritrovo dei giovani, con lo scopo di monitorare e prevenire episodi di degrado e pericolosità sociale dopo gli atti di vandalismo che hanno colpito la porta del magazzino del ristorante Zio Pesce.

I controlli svolti hanno portato alla identificazione di alcune decine di giovani.

Nella serata di venerdì un minorenne, I. B., che si aggirava all'esterno dei locali in evidente stato di ubriachezza, importunando le persone sedute ai tavoli, è stato sottoposto ad un ordine di allontanamento dalla Darsena.

I genitori del minore sono stati sanzionati per la violazione dell'articolo 688 del codice penale per ubriachezza molesta. Sono in corso gli accertamenti per verificare dove il minore abbia acquistato le bevande alcoliche.

I controlli continueranno nel corso dei prossimi fine settimana.