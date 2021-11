Eduscopio torna a premiare il Calasanzio di Carcare, confermato il primato in provincia del Liceo scientifico

Anche quest’anno sono stati pubblicati e resi noti i risultati dell’indagine condotta da Eduscopio sulle valutazioni degli esiti della formazione secondaria, in modo da restituire informazioni sulla qualità dell’offerta formativa delle diverse scuole sul territorio italiano.

Consultandone il sito è possibile accedere ad interessanti informazioni inerenti, ad esempio, le scuole secondarie superiori sulle quali si è indecisi, tra cui l’indice FGA, una media tra voti e crediti ottenuti che vede il Liceo scientifico Calasanzio in cima alla classifica, seguito dal Liceo Grassi di Savona e l’Issel di Finale. Altro dato considerevole poiché va letto come indice di inclusione, è quello dei diplomati in regola, ossia di ragazzi che hanno concluso il ciclo del quinquennio senza bocciature ed espresso in percentuale; nel caso dello scientifico carcarese è del 76.8%, del Grassi del 75.3% e dell’Issel del 68.7% e il dato risulta superiore anche per gli altri due indirizzi del Calasanzio (83.3% per il Linguistico e 82.6% per il Classico). Buoni anche i risultati dell’osservazione dei successi universitari, in merito ai quali vengono rilevate le medie dei voti dei diplomati (27.85 Liceo classico, 27.28 Liceo scientifico, 25,64 Liceo linguistico).

Il riscontro positivo del progetto Eduscopio anche quest’anno gratifica l’impegno e la costanza di studenti e docenti della nostra scuola, dimostrandone la serietà formativa e la qualità didattica.