Allevamento, da Regione Liguria 250mila euro all’associazione regionale allevatori del Piemonte

E’ stato approvato dalla Giunta regionale a favore dell’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, che svolge attività in Liguria, l’impegno per l’annualità 2021 di oltre 200 mila euro stanziati dal MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), in aggiunta ai 50mila euro di fondi regionali dei mesi scorsi.

“L’obiettivo principale - spiega il vice presidente e assessore all’Agricoltura e all’Allevamento Alessandro Piana - è quello di supportare la zootecnia ligure, comprensiva del miglioramento genetico di bovini da latte, da carne e di ovicaprini. Il lavoro svolto dai controllori consente di comparare la produttività dei capi e operare scelte gestionali consapevoli sia per l’efficienza delle strutture sia per la selezione degli animali. La quantità di informazioni infatti è molteplice passando dalla qualità del latte prodotto (grasso e proteine) sino agli accrescimenti ponderali dei capi, la facilità di parto e i dati quantitativi degli allevamenti”.