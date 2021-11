Nasce la "Baia della Ceramica", gli assessori di Celle, delle Albisole e Savona fanno squadra per la cultura e il turismo

Una prima riunione interlocutoria per riprendere a fare rete con al centro la cultura e la ceramica, fiore all'occhiello del levante savonese.

Ieri al Museo della Ceramica del comune capoluogo si sono incontrati gli assessori di Celle Stefania Sebberu e Giorgio Siri, Albisola Superiore Luca Ottonello e Simona Poggi, Savona Negro e Albissola Marina il consigliere delegato Enrico Schelotto, per cercare di iniziare a imbastire alcune idee in team.

"Dopo anni di progetti e manifestazioni condivise, nasce la "Baia della ceramica": gli Assessori di Cultura e Turismo delle quattro Città di antica tradizione ceramica della Liguria (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure) scelgono di riunirsi sotto un unico brand, per proporsi al mercato turistico italiano, ma soprattutto straniero, che vede nella cultura, una grande opportunità di crescita" ha spiegato l'ex assessore di Albissola Nicoletta Negro ora a Savona.

Bello rivedervi amici, bello tornare a progettare e pensare in grande, perché a pensare in grande, non si sbaglia mai" ha concluso Nicoletta Negro.