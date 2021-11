Posa della fibra sulla Sp8 tra Finale e Vezzi Portio, asfalto ai limiti: "E' un rischio"

"Lasciare una strada così è incivile". E' laconico il commento del sindaco di Vezzi Portio, Germano Barbano, osservando le condizioni della Sp8 dopo le ultime lavorazioni che hanno martoriato il manto stradale di una delle principali arterie viarie che collegano Finale all'entroterra.

Nelle scorse settimane sono stati eseguiti gli scavi per la posa dei cavi della fibra ottica lungo una strada già martoriata da diverse opere riguardanti i sottoservizi.

Il problema? Un ripristino del manto stradale tutt'altro che "a regola d'arte": in una porzione laterale della carreggiata la ditta esecutrice ha lasciato aperte senza nemmeno un asfalto provvisorio alcune voragini.

"Ci sono buche molto pericolose sia per le auto che rischiano lo squarcio gomme, sia per i motocicli, che rischiano addirittura la caduta - spiega ancora il primo cittadino del comune del Golfo dell'Isola - Sarebbe opportuno almeno riempirle con un asfalto provvisorio e far presente alla ditta che non si lavora così".

Della situazione è stata avvertita anche la Provincia, ente gestore della strada, la quale si è immediatamente messo in contatto con gli esecutori dei lavori che nei prossimi giorni provvederanno a mettere almeno in sicurezza i tratti ammalorati.