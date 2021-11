Albissola Marina, il 19 novembre l’inaugurazione della mostra "Guglielmo Bozzano tra arte e natura"

Nel 1958 Tullio d'Albissola scrisse parlando della sua opera in ceramica: "Come un francescano, religiosamente percorre tutta la strada necessaria per arrivare in vetta. Espone a Messina, Pesaro, Monza, Vicenza, Milano; critici severi lo stimano; collezionisti conservano sotto cristallo, in vetrine da mirabilia, le sue terraglie verniciate. Una ciotola da minestra o un boccale da vino siglati G.B. diventano capolavori ricercati da architetti e poeti. Il ceramologo che ha avallato persino le opere originali e audacissime, brutte e brutali di Jorn, Appel e Matta è lieto di dire che Bozzano sarà forse considerato l'artista più coraggioso che abbia dipinto pentole nella Samo di Liguria".