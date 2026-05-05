Albisola: accantonati 3,3 milioni per la sicurezza dei conti, ma spunta un "tesoretto" di 890mila euro pronto per i servizi ai cittadini

Il Comune di Albisola Superiore ha ufficializzato i dati sulla composizione del risultato di amministrazione per l'esercizio 2025, offrendo una panoramica dettagliata sulla tenuta finanziaria dell'Ente. Si tratta di un documento tecnico che, tradotto per la cittadinanza, rivela una gestione strategica volta a bilanciare.

L'analisi mette in luce una scelta politica e tecnica precisa: la priorità è la blindatura del bilancio. La fetta più consistente del risultato, pari a circa 3,3 milioni di euro, rientra infatti nella "Parte Accantonata". Di questi, 1,22 milioni servono a proteggere l’Ente dalle mancate entrate (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità), mentre 1,59 milioni costituiscono una riserva prudenziale per il "Fondo Contenzioso", necessaria per coprire eventuali esiti negativi di cause legali pendenti.

Oltre alla parte prudenziale, l’Ente gestisce circa 1 milione di euro vincolato a destinazioni specifiche (fondi derivanti da leggi nazionali o regionali) e oltre 331mila euro destinati esclusivamente al piano investimenti per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio.

Il dato più rilevante per la vita quotidiana dei cittadini è però l’Avanzo Disponibile, che per il 2025 si attesta a 890.907,43 euro. Questa cifra rappresenta la quota libera da vincoli che l'Amministrazione potrà iniettare nel sistema cittadino per finanziare nuovi servizi, manutenzioni straordinarie o progetti inizialmente non previsti.

L’Assessore al Bilancio, Sara Brizzo, analizza con soddisfazione i numeri: "L’analisi dei numeri evidenzia una gestione estremamente oculata: la scelta di mantenere accantonamenti robusti mette al riparo l’Ente da imprevisti finanziari, pur garantendo una quota di avanzo superiore agli ottocento mila euro per rispondere alle esigenze dirette della comunità nel corso del prossimo anno".

L'Assessore ha poi voluto dedicare un passaggio fondamentale a chi ha lavorato dietro le quinte: "Un risultato di questa solidità non si ottiene per caso. Desidero ringraziare profondamente tutta la macchina comunale; è grazie alla competenza e all'impegno costante degli uffici finanziari e dei tecnici che oggi possiamo presentare alla città una fotografia così rassicurante. La loro professionalità è la garanzia che permette alla politica di fare scelte coraggiose per il bene comune".