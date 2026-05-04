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Solidarietà | 04 maggio 2026, 09:30

I Lions delle Albisole raccolgono 974 kg di alimenti per le famiglie in difficoltà

Grande partecipazione all’iniziativa solidale nei supermercati Gulliver, Conad e Fudi: i beni destinati a Sassello e alle due Albisole

I Lions delle Albisole raccolgono 974 kg di alimenti per le famiglie in difficoltà

Una giornata di solidarietà promossa dai Lions delle Albisole ha permesso la raccolta di 974 chilogrammi di generi alimentari non deperibili, destinati all’associazione San Vincenzo e alle famiglie in difficoltà di Sassello e delle due Albisole.

L’iniziativa si è svolta presso i supermercati Gulliver, Conad e Fudi, che hanno aderito con disponibilità e collaborazione, contribuendo in modo decisivo alla riuscita dell’evento.

I beni raccolti saranno distribuiti alle famiglie bisognose del territorio, offrendo un sostegno concreto in un momento di particolare necessità.

"Un ringraziamento va ai nostri soci e volontari che hanno reso possibile questa iniziativa", sottolineano dai Lions delle Albisole, citando la presidente Barbara Bagnasco con il marito Ernesto Biggi, i soci Silvia Scotti e la sorella Laura, Anna Geralli, Mario Mazzini, Enzo Gareri, Silvia Sogno, Vilder Vanz, Flavio Beltrami, oltre ai Leo dell’Alba Docilia con Lorenzo Pastorino.

«Un sentito grazie anche ai supermercati Gulliver, Conad e Fudi, alla presidente del LC Satellite Sassello Valle dell’Erro Luisella Luciano, alla socia Rosella Sessarego con la figlia Beatrice e a Enrico Benzi per il supporto fornito durante la giornata", concludono dai Lions. 

Redazione

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