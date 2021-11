In diocesi la Giornata di sensibilizzazione contro gli abusi

Con una lettera indirizzata ai presbiteri e religiosi della diocesi, il vescovo ha stabilito che quest’anno la Giornata di preghiera e sensibilizzazione contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale venga celebrata, in diocesi di Savona-Noli, domenica 21 novembre, nella Solennità di Cristo Re.

L’iniziativa si ispira alla “Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale”, istituita dal Consiglio d’Europa e che viene celebrata ogni anno il 18 novembre. “Faccio mio, con convinzione – scrive il vescovo - quanto afferma il Documento preparatorio del prossimo Sinodo dei Vescovi: ‘la Chiesa tutta è chiamata a fare i conti con il peso di una cultura impregnata di clericalismo, che eredita dalla sua storia, e di forme di esercizio dell’autorità su cui si innestano i diversi tipi di abuso (di potere, economici, di coscienza, sessuali)’. Chiediamo al Signore ‘la grazia della conversione e l’unzione interiore per poter esprimere, davanti a questi crimini di abuso, il nostro pentimento e la nostra decisione di lottare con coraggio’ (Lettera al Popolo di Dio, 20/8/2018)”.

La diocesi di Savona-Noli è stata tra le prime in Liguria a costituire una equipe, formata da un sacerdote, tre psicologhe e un avvocato, per la prevenzione degli abusi sessuali.

Il vescovo ha invitato a celebrare la giornata nelle parrocchie e in tutte le chiese, durante l’Eucaristia, e ha suggerito che le Messe siano introdotte con queste parole: ‘In questa domenica, celebriamo, assieme a tutta la Chiesa italiana, una Giornata di preghiera per i minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale. Chiediamo la grazia della conversione, ricordando le parole di Gesù: Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite; a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio’. Anche nelle preghiere dei fedeli saranno ricordate le vittime degli abusi.