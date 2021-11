Sassello, prorogata fino a fine anno l'ordinanza che obbliga la mascherina all'aperto nelle strette vie del centro

Proseguirà fino a fine anno, 31 dicembre, l'ordinanza firmata dal sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo che obbliga i cittadini nella zona del centro storico a mantenere l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto in quanto gli spazi non consentono in molte aree di rispettare le norme sul distanziamento interpersonale.

Il primo cittadino aveva emesso l'ordinanza lo scorso 27 giugno, il giorno precedente la decisione del Governo di togliere l'obbligo all'aperto del dispositivo di protezione individuale, che poi era stata prorogata a fine luglio fino al 15 settembre e successivamente con un'ulteriore allungamento al 15 novembre.

Stessa disposizione anche per il mercato settimanale del mercoledì, in quello mensile della domenica e in eventuali mercatini organizzati sul territorio.

"In quanto per la presenza di eventuali code al di fuori degli esercizi commerciali e la ridotta larghezza delle vie non è possibile rispettare le norme sul distanziamento, e durante lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, mensile della domenica e in eventuali mercatini su tutto il territorio comunale" viene spiegato nell'ordinanza.