Dalla Regione quasi 2 milioni di euro a supporto delle famiglie savonesi in difficoltà a pagare l’affitto

"Regione Liguria è sempre dalla parte delle fasce più fragili della popolazione. È stato deliberato infatti, nella giunta svoltasi poco fa, uno stanziamento destinato al fondo per morosità incolpevole e fondo sociale affitti di 9.832.018 Euro, dei quali 1.960.980 destinati alla provincia di Savona". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo".

"Per morosità incolpevole si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, a causa di una o più delle condizioni - prosegue Vaccarezza - Fin dall'inizio della pandemia, la Regione ha messo al primo posto la tutela e il supporto dei soggetti che, più di altri hanno subito le ricadute del Covid: le azioni normative in materia di tutele per i soggetti fragili sono state diverse: tuttavia, quelle legate alla casa sono fra le più 'sentite'".