Carcare, la Polizia Locale: "Abbondanza di parcheggi, non è semplice prendere una contravvenzione per divieto di sosta"

"In ogni zona del centro abitato è presente un parcheggio - prosegue Pignone - Nell’area ricompresa tra le sponde del fiume Bormida e la Scuola Rodari di Via del Collegio, che racchiude il centro cittadino, con un raggio di circa 400 metri, percorribile a piedi in 5 minuti, sono presenti ben 855 stalli di sosta liberi, 135 stalli zona disco (che consente il ricambio costante utile alle attività produttive), 20 aree riservate al carico scarico delle merci e 30 stalli riservati alle persone diversamente abili. Considerati i numeri sopracitati, non è semplice prendere una contravvenzione per divieto di sosta a Carcare".