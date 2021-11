Coronavirus, nelle ultime 24 ore 271 nuovi casi in Liguria, morto un trentasettenne

Sono 271 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.536 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9.374 tamponi antigenici rapidi ovvero un positivo ogni 16,73 mentre il tasso di positività in Liguria è al 5,97%, in leggero aumento rispetto a ieri.

Nell'imperiese sono 65 i nuovi casi mentre a Savona 38, a Genova 108 e a La Spezia 59. A livello regionale si registrano tre decessi: si tratta di due uomini deceduti ieri, un 86enne che era ricoverato al San Martino di Genova e un 37enne a La Spezia. Una donna invece, di 94 anni è deceduta il sette novembre scorso all'ospedale di Savona.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.767.133 (+4.536)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.075.138 (+9.374)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 117.966 (+271)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.751 (+88)