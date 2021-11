Incidente stradale ieri sera attorno alle ore 22.30 a Savona, tra via dei Mille e via Poggi.

Una ragazza ha perso il controllo dell'auto per cause ancora in via di accertamento. Secondo quanto riferito, nella dinamica del sinistro, il veicolo avrebbe sfondato un muro a lato della strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell'ordine. La ragazza è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.