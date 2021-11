Varazze, il "Lunedì Letterario" cresce: diventerà un appuntamento fisso per tutto l’anno

Il “Lunedì Letterario” sarà un appuntamento fisso per i molti amanti della lettura. La biblioteca comunale infatti, ha sempre ospitato in questi anni la presentazione di libri e con la scelta del fissa lunedì, questi incontri diventeranno eventi ricorrenti. Ora però, occorre fare un salto di qualità trasformandolo in un appuntamento per valorizzare la cultura tradizionale.

“Vogliamo come Amministrazione comunale - spiega l’assessore Maria Angela Calcagno - fare un passo in più e trasformare questi appuntamenti in una serie di incontri di presentazione e approfondimento nell’arco di tutto l’anno, ospitando scrittori locali e non, cercando soprattutto di creare un “contenitore culturale legato anche alla tradizione” che possa essere riferimento nel tempo.”

L’obiettivo è perciò quello di creare un “brand letterario” accrescendo la funzionalità e operatività per tutto l’anno. Un altro degli obiettivi del nuovo “Lunedì letterario” è aumentare i lettori e quale altro posto se non la nostra biblioteca può essere stimolante per un invito alla lettura?

“L’Italia , è noto, ha bisogno di leggere e quindi di lettori senza i quali i cittadini di domani saranno cittadini a metà – sottolinea il sindaco Luigi Pierfederici – e la scuola è molto impegnata anche a insegnare la capacità critica che i nuovi media non danno e la lettura è la fonte più preziosa per fare crescere la personalità dei nostri ragazzi e ragazze”.

Non si tratterà però, di un invito rivolto solo ai giovani. Anzi. Tutti noi siamo lettori e per questo l’offerta di libri presentati nell’arco dell’anno sarà varia, proprio per raccogliere tutte le fasce di età e di interesse.