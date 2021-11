Alassio si promuove attraverso le eccellenze enogastronomiche: ecco le De.Co in Press Tour

Prosegue l'attività di promozione della città di Alassio attraverso le sue eccellenze. Il focus, questo fine settimana sarà sui prodotti De.Co., ovvero i sapori e le ricette tramandate dalle famiglie dei diversi rioni e frazioni cittadine legate, ciascuna alla propria storia o leggenda.

Sono i prodotti a Denominazione Comunale di Origine istituiti dall'Assessorato al Commercio del Comune di Alassio intorno ai quali si è generata una significativa attenzione da parte dei visitatori di Alassio e dei media specializzati.

Domani, venerdì 19 novembre, infatti avrà luogo un press tour dedicato alle De.Co coordinato dalla Marina di Alassio in collaborazione con gli assessorati alle Frazioni e al Commercio del comune di Alassio.

Testate di spicco del panorama mediatico nazionale saranno ospiti nella città del Muretto per scoprire le prelibatezze della nostra terra. Il tour prevede la partenza dalla Soms di Moglio per la celebratissima Ventre di Tonno, il passaggio in porto dove, sul molo dei pescatori, potranno degustare i piatti preparati dagli allievi dell'Istituto Alberghiero Aicardi Galilei Giancardi coinvolti nel progetto "La Fabbrica delle De.Co", e dei due ittiturismi presenti: l'Acciugotto e l'Isola.

Nel pomeriggio l'ultima tappa del tour sarà presso la Soms di Solva per le deliziose biscette.