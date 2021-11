Componenti commissioni consiliari di Savona, la maggioranza ne propone 16, minoranza 14: "Numero che avrebbe minore incidenza sulle casse comunali"

Il numero dei componenti delle tre commissioni consiliari ha visto dividere la maggioranza e la minoranza comunale di Savona.

Ieri nella prima conferenza dei capigruppo che si è svolta nella sala del consiglio comunale, gli esponenti del Pd, Patto per Savona, RiformiAmo e Sinistra per Savona hanno proposto infatti la composizione con 16 consiglieri, Toti per Savona, Lega, Fratelli d'Italia, lista Schirru Sindaco e Andare Oltre invece 12 e 14.

"Se le commissioni saranno composte da 12 commissari sicuramente ci sarà un equilibrio più proporzionato tra gruppi di maggioranza e di minoranza - ha proposto il capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi anche se il regolamento prevede 14 componenti come numero minimo - Se sceglieremo invece una maggior partecipazione di consiglieri, noi come gruppo ci ritroveremo con 3 componenti, uno per commissione e il Pd invece potrebbe portarne 5, non è molto proporzionale. O si fa una scelta di limitare a 12 e sarebbe un ottimo risparmio per il comune o si modifica il regolamento".

"Un momento di scambio e confronto, in cui ho sottolineato l'importanza di trovare un equilibrio interno alle Commissioni consiliari permanenti. La Lega chiede che non siano composte da 16 persone (o addirittura 18) come è stato proposto dalla maggioranza, ma da 14 membri" ha detto il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza - I motivi sono due: Una commissione snella e con membri competenti in materia lavora meglio e più velocemente. Un numero minore di commissari avrebbe minore incidenza sulle casse comunali e quindi sui contribuenti. Ricordiamoci che se ora il bilancio comunale non è più in rosso, è perché sono stati fatti molti sacrifici. Chiediamo al centrosinistra di non ripetere gli errori del passato".

"Noi già il mandato scorso avevamo proposto una discussione sulla composizione e nel mandato ancora precedente che aveva toccato picchi di 22 consiglieri ci eravamo accorti che oggettivamente era difficile lavorare e molti si facevano gli affari loro, scendendo a 15-16 migliora sicuramente l'ambiente e sicuramente poter scendere ancora non ci dispiace come concetto, 12 può essere un numero che rispetta tutti" ha continuato Manuel Meles, capogruppo del Movimento 5 Stelle.

"Pensiamo che possa essere un buon punto d'incontro le commissioni da 16, consente un minimo di elasticità, non è eccessivo e contiene anche un piccolo messaggio perchè andiamo a ridurre il numero di commissari rispetto a quello uscente" ha proseguito il capogruppo di Sinistra per Savona Marco Ravera.

"Riteniamo, sulla logica delle politiche di risparmio e quindi della riduzione, che sia importante comunque ridurlo il numero dei commissari e al tempo stesso garantisca la rappresentatività politica ma pensiamo che equamente si possa definire il numero a 16" gli fa eco la capogruppo Pd Alessandra Gemelli.

"Le commissioni ha molte competenze, argomenti e non mi spaventa il fatto che ci sia un numero di consiglieri più alto rispetto al numero minimo perchè o si ripetono le commissioni in generale però si mette mano al regolamento oppure si parte dalla proposta degli uffici" l'intervento del capogruppo del Patto Marco Lima.

"Se è vero che c'è il principio del minor numero maggior efficenza per i gruppi di lavoro, è anche vero che le commissioni rispondono altri criteri di rappresentanza del consiglio. Dobbiamo incrociare l'efficenza del gruppo con la rappresentatività dei gruppi consiliari e la possibilità di ogni consigliere di partecipare alle commissioni" così è intervenuto il sindaco Marco Russo.

Durante la commissione non è stata trovata una quadra e quindi un parere definitivo dovrà essere preso in un ulteriore riunione la settimana prossima.