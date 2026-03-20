Cisano sul Neva, l’assessore Scajola visita la sede TPL Linea: il punto sull’hub del Ponente e su “Liguria Go”

L’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, ha visitato oggi la sede TPL Linea di Cisano sul Neva, accompagnato dai vertici aziendali, dai consiglieri regionali e dal sindaco Massimo Niero.

Durante la visita, l’assessore ha potuto visionare sia il deposito dei mezzi che coprono la zona a ponente della provincia di Savona, sia il nuovo hub dedicato alla bigliettazione elettronica, parte del progetto regionale “Liguria Go”. Il sistema, atteso da tempo, è partito ufficialmente lunedì proprio nel ponente savonese, estendendosi dall’area di Andora fino all’entroterra di Ceriale, riscuotendo già ottimi riscontri da parte dell’utenza.

“TPL Linea, così come le altre aziende dedicate al trasporto pubblico locale nella nostra regione, svolge un ruolo fondamentale per migliaia di cittadini e turisti che usufruiscono quotidianamente dei servizi offerti. Il nostro compito è quello di lavorare per mettere in campo le azioni utili al potenziamento di tali servizi” ha spiegato l’assessore Scajola che, da questo punto di vista, ricorda i recenti finanziamenti regionali. “I 17,8 milioni di euro stanziati dalla Regione per la Provincia di Savona, a valere sul Fondo nazionale trasporti, sono una risposta concreta al territorio, così come la bigliettazione elettronica”.

“Con la visita odierna ho potuto apprezzare sul campo un hub davvero all’avanguardia del progetto ‘Liguria Go’, un sistema innovativo che renderà, non solo nel savonese, ma in tutta la Liguria, il trasporto pubblico locale più accessibile, veloce e a misura di utente. Un sentito grazie a coloro che mi hanno accolto oggi e, in generale, a tutti i dipendenti di TPL Linea per il lavoro che fanno ogni giorno” chiosa Scajola.

Durante la visita la delegazione istituzionale ha avuto modo di conoscere da vicino l’organizzazione e il funzionamento dei nuovi strumenti digitali e dei mezzi aziendali allestiti con le tecnologie di validazione elettronica. In particolare è stato evidenziato e riconosciuto il lavoro svolto dalle maestranze di TPL Linea.

Il percorso si è sviluppato anche all’interno della sala ECM (Exercise Control Room) - la prima delle tre pensate sul territorio -, cuore operativo del sistema di supervisione del servizio, dove vengono gestite in tempo reale le attività della rete tramite un video wall di ultima generazione.

Particolare attenzione è stata infine rivolta alla sala CRM (Customer Relationship Management), dedicata all’assistenza e alla relazione con la clientela. Qui sei giovani risorse gestiscono tutte le telefonate della clientela, elemento centrale per garantire qualità e tempestività nelle risposte ai clienti.

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento all’assessore Marco Scajola e ai consiglieri regionali per la visita odierna, che rappresenta un passaggio significativo per la nostra TPL e trasmette una forte motivazione a migliorarci continuamente in questo percorso già iniziato”, dichiarano il presidente di TPL Vincenzo Franceri e il direttore generale Giampaolo Rossi.