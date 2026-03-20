Lega Finale Ligure, cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi: "La sua eredità vive con Matteo Salvini"

"La scomparsa di Umberto Bossi rappresenta un momento di profonda commozione per tutto il popolo della Lega. Il suo coraggio, la sua visione e la sua determinazione hanno dato voce a milioni di italiani, costruendo un movimento radicato nei territori e orgoglioso delle proprie identità". Ad affermarlo è la Sezione Lega Salvini Premier di Finale Ligure.



"Oggi quella eredità vive e si rafforza grazie alla guida di Matteo Salvini, che ha saputo trasformare la Lega in una grande forza nazionale, capace di difendere gli interessi di tutto il Paese. Dalla sicurezza al lavoro, fino alla tutela delle imprese e delle tradizioni, il percorso tracciato da Bossi continua con rinnovata energia".



"Anche in Liguria la Lega dimostra ogni giorno il proprio radicamento, confermandosi punto di riferimento per cittadini e amministratori locali", conclude.