Dalla Regione contributi in favore dei maestri e delle scuole di sci, Vaccarezza ("Cambiamo"): "Attenti alle esigenze di chi si è trovato in difficoltà"

" L'immagine risale allo scorso 22 febbraio ed è relativa alla manifestazione a supporto degli operatori della montagna svoltasi a Cuneo, alla quale avevo partecipato, insieme al Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e all'amico Franco Graglia, Vice Presidente del Consiglio Regionale Piemontese, su gradito invito di Gianluca Oliva, Presidente di 'Prato Nevoso Ski'. Grandi passi avanti sono stati fatti nella lotta al Covid, ma non possiamo e non dobbiamo dimenticare tutti i settori colpiti da questa pandemia, quanto alcune categorie abbiano accusato più di altre l'interruzione dello svolgimento delle attività ". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo".

" Quest'oggi - dichiara Vaccarezza - la Giunta Toti ha approvato i criteri e le modalità di erogazione contributi in favore dei maestri e delle scuole di sci, che, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione 2020 /2021 hanno subito importanti perdite economiche. L'impegno di spesa è di 466.946,48 Euro; il documento comprende le norme per la gestione del procedimento di distribuzione agli iscritti ".

"Il mare e la montagna sono infatti due mondi strettamente correlati: entrambi vivono entrambi di turismo stagionale. Basti sapere che tra i maestri di sci che non hanno potuto lavorare a causa della pandemia quasi 500 sono nostri corregionali. Non singole persone, ma, ricordiamolo sempre, famiglie liguri. Regione Liguria, fin dall'inizio di questa emergenza è attenta alle esigenze di chi si è trovato in difficoltà; proseguiamo su questa strada, per far sì che nessuno resti indietro" conclude infine il capogruppo regionale di "Cambiamo".