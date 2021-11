Albenga incentiva lo shopping: il 26 e 27 novembre parcheggi gratis anche negli spazi blu

Arriva il Black Friday e Albenga va incontro ai consumatori e ai commercianti consentendo la sosta gratuita anche negli stalli blu in tutta la città per tutto il weekend.

Afferma l'assessore al commercio Mauro Vannucci: "Non so se tutti sanno l'origine del Black Friday che, sebbene incerta, pare poter fare riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che tradizionalmente, in questo periodo dell'anno passavano dal colore rosso (che indicava le perdite) al colore nero (ad indicare i guadagni). Il Black Friday, insomma, indicherebbe proprio l'inizio del periodo più favorevole per le vendite. Ormai da anni anche da noi vige l'usanza di effettuare particolari sconti e fare in modo di incentivare gli acquisti durante questa particolare giornata".

"A tal proposito - aggiunge l'assessore - mentre i commercianti di Albenga stanno preparando le vetrine e allestendo i negozi per le sperate vendite, l'Amministrazione manifesta loro vicinanza provvedendo a fare in modo che gli avventori dei negozi non abbiano difficoltà a parcheggiare le loro vetture rendendo gratuiti i parcheggi blu in tutta la città nelle due giornate di venerdì 26 e sabato 27 novembre".