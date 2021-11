Varazze, la chiesa di San Donato risplende di nuova luce grazie ad una vetrata policroma

Una nuova vetrata policroma realizzata dal maestro Bruno Ghibaudo e la chiesa di San Donato a Varazze che risplende di nuova luce grazie anche all’associazione culturale e alla Confraternita che hanno intrapreso una strada di riscoperta e arricchimento artistico.

L’opera è infatti posizionata sul rosone della controfacciata con l’effige di San Michele (Santo a cui la Chiesa in passato era stata dedicata). La vetrata è stata realizzata artigianalmente su telaio in ferro con vetri policromi cattedrale con profili in piombo: tecnica che vede l’utilizzo di speciali vetri colorati del tipo cattedrale antico, tagliati in tasselli sagomati, assemblati e chiusi tra loro da speciali profili in piombo saldati secondo il disegno progettato.

Questa opera si inserisce nel progetto di valorizzazione e abbellimento dell’antica Chiesa di San Donato intrapresa nell’ultimo ventennio, che con il colle circostante, di proprietà comunale, rappresenta il fulcro dell’antica storia varazzina. Ghibaudo ha realizzato nel recente passato anche il grande polittico posto nell’abside della Chiesa (rappresentante San Michele, San Donato e il Beato Jacopo da Varagine) nonché altre opere.

"Sempre un piacere salire al colle del Parasio e godere della bellezza della chiesa di S. Donato. L'occasione è stata la presentazione del nuovo rosone della chiesa realizzato con maestria da Bruno Ghibaudo in collaborazione con la Associazione e la confraternita di S. Donato. Davvero una 'opera d'arte' che darà nuova luce alla chiesina vero gioiello cittadino - ha spiegato il sindaco Luigi Pierfederici - Ringrazio la confraternita e la Associazione per l'invito, i cittadini intervenuti, i componenti della giunta e della amministrazione, il Parroco Don Claudio Doglio e il consigliere regionale Alessandro Bozzano per la partecipazione".