Alassio contro la violenza sulle donne: il 26 novembre va in scena “La Voce delle Donne”

Per la settimana contro la Violenza sulle Donne, va in scena "La Voce delle Donne", due testi teatrali che parlano di quella parte dell’universo femminile ferito, maltrattato, derubato della dignità per mano di uomini violenti.

L'evento, organizzato dall'Assessorato al Volontariato e alle pari Opportunità in collaborazione con Gesco e l'Associazione Culturale il Gabbiano, si svolgerà alla Chiesa Anglicana di Alassio, venerdì 26 novembre. Qui, l'attrice lunigianese Cristina Sarti darà voce a queste donne: un vero e proprio grido delle ferite nel corpo e nell'anima.

I brani sono quelli de "La voce umana" di Jean Cocteau del 1930, che rappresenta una complicata rottura di un rapporto d’amore che porta in scena solo una donna al telefono con il suo amante dopo essere stata lasciata dal marito, e "Lo stupro" di Franca Rame del 1975, scritto e interpretato da lei stessa, riferito a un episodio realmente accaduto all’attrice e che ha avuto in lei e nel suo coinvolgimento personale il tramite migliore per far giungere a tutti, uomini e donne, il messaggio di sofferenza, di dolore e di voglia di riscatto e di denuncia, nei confronti di un sistema “giudiziario” che allora tutelava pochissimo le donne vittime di violenza. Sembrava anzi cercare di colpevolizzarle per essersi trovate in simili situazioni. Nella suggestione della Chiesa Anglicana Cristina Sarti renderà omaggio alla grande attrice, interpretando i due testi in uno spettacolo di rara intensità, diretto da Antonio Salines e Luca Sandri.

"Sono testi molto duri - commenta Cinzia Salerno, Consigliera incaricata alle Pari Opportunità del Comune di Alassio - ma la violenza sulle donne è dura e non è una finzione teatrale, è reale. Serve qualcosa che apra gli occhi: l'attualità ci rimanda uno scenario raccapricciante".

"La durezza dei brani portati in scena - aggiunge Patrizia Mordente, Assessore alle Pari Opportunità - sarà bilanciata da un'esibizione dei Maestri di Ballo di Tango Argentino. Un ballo antico, sensuale ma garbato, intimo ma equilibrato, avvicina le coppie lasciando però ben al di fuori sopraffazione e aggressività​".

L'Accesso alla Chiesa Anglicana è libero con green pass.