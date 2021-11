Nuovo carcere nel savonese, Lega: "Ora procedere con speditezza riducendo burocrazia"

"Grazie anche all'impegno della Lega è stata finalmente individuata la data del sopralluogo decisivo, il prossimo 14 gennaio, che porterà alla costruzione del nuovo carcere di Savona. È un risultato estremamente positivo che incontra le aspettative della città così come quelle dell'amministrazione penitenziaria, per dotare il quadrante in cui è ricompresa Savona, di una struttura moderna, efficiente e capace di rispondere alle necessità del caso. Ora servirà procedere con speditezza, svincolando l'opera dalle maglie di una burocrazia spesso incomprensibile, e concentrare risorse e capacità alla finalizzazione di un sito fondamentale: la Lega c'è e vigila su tappe e tempistiche".



Così i parlamentari savonesi della Lega Paolo Ripamonti e Sara Foscolo.