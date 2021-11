Due anni fa l'alluvione a Stella, 5 ancora le famiglie sfollate. Il dramma di una famiglia: "Sembra di vivere con il tasto pausa inserito, silenzio assoluto, come se non esistessimo" (FOTO)

Cinque famiglie sfollate di cui 4 con l'abitazione irrecuperabile e i sostegni che non sono ancora giunti. A Stellla dopo l'alluvione di due anni fa, del 24 novembre del 2019, la situazione è ancora più che complicata per alcuni abitanti.

19 erano stati gli interventi in somma urgenza a cui ha dovuto far fronte l'amministrazione comunale, di cui 17 sono stati risolti e due ancora invece sono ancora in corso e per i quali il comune ha dovuto anticipare le cifre per il ripristino per un totale di 3 milioni e 300mila euro.

Inoltre erano state circa 90 le richieste danni per 5 milioni da parte dei soggetti privati, di cui 24 per case gravemente danneggiate che al momento hanno ricevuto ristori ridotti al lumicino.

"La situazione è invariata da due anni, la nostra casa ha praticamente ceduto a causa della pioggia, è costruita su micropali è si è praticamente piegata su se stessa. Quel giorno eravamo in casa e l'abbiamo vista cedere e creparsi tutti i muri allora ci hanno fatto allontanare - dice una residente rimasta senza casa con una figlia - Ci hanno tolto quindi l'abitabilità perchè non è più sicura. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta, ho mandato mail alla Regione e a Draghi".

Per le famiglie attualmente sfollate a breve scadrà pure il contributo di autonoma sistemazione e inoltre non avranno piu il ristoro degli affitti, oltre alla perdita dei benefici sin qui ottenuti come il blocco mutui e il blocco tasse.

"Abbiamo avuto dei rimborsi degli affitti perchè in fretta e furia avevamo dovuto cercare da prendere in affitto una casa, ma il prossimo mese finiranno i fondi, dopo 24 mesi lo stato di emergenza finisce - prosegue specificando che la sua abitazione avrebbe subito danni da 269mila euro - Stavo continuando a pagare il mutuo e ho chiesto la sospensione ma lo facevano sul capitale e non sugli interessi, allora non mi è restato altro che decidere di continuare a pagare. Ma quanto potrò andare avanti?"

"Ad oggi mi trovo con una casa, un mutuo, un affitto e nessuna prospettiva perchè non sono stati capaci di dirci qualcosa. Due anni fuori casa sono lunghi, le spese sono insostenibili e sembra di vivere con il tasto pausa inserito - conclude la cittadina sfollata - Solo il sindaco da quando si è insediato è l'unico che ha provato a darsi da fare ma stanno rimbalzando anche lui. Sono due anni di silenzio assoluto, una cosa agghiacciante, non si può far vivere così le persone, come se non esistessimo".

"Lotterò sino a che questa situazione non venga risolta. Chiedo aiuto a tutte le autorità competenti in merito, indistintamente dal colore politico del quale non me ne frega assolutamente nulla, voglio risposte per queste famiglie e non mi fermerò finché non le avrò ottenute" il commento del sindaco di Stella Andrea Castellini.

Nel frattempo l'assemblea legislativa della Liguria oggi ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta regionale ad attivarsi in ogni sede utile e con ogni iniziativa per consentire gli interventi necessari al rientro in sicurezza nelle proprie abitazioni alle famiglie a oggi ancora sfollate o, nei casi in cui ciò non sia possibile, garantire adeguato sostegno per alternative e autonome stabili sistemazioni.

"Regione Liguria tiene alta l’attenzione per risolvere nel più breve tempo possibile la situazione nel Comune dell’entroterra savonese” ha precisato il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai.