Alluvione 2019, nel Dl sostegni ok all'emendamento del sen. Bruzzone (Lega): estese le misure in favore degli sfollati

“Con un nostro emendamento incluso nel decreto Sostegni ter, approvato ieri dal Senato, abbiamo prorogato fino alla cessazione del relativo stato emergenziale che sarà valutato dalla Protezione Civile, le misure di sostegno economico per tutti i cittadini liguri evacuati dalle loro abitazioni in seguito ai drammatici eventi atmosferici che nel 2019 hanno colpito la Liguria". Così il senatore della Lega Francesco Bruzzone, firmatario dell’emendamento in oggetto.

A essere colpite, in particolare, erano state alcune famiglie residenti a Stella, cinque delle quali dopo oltre due anni risultano ancora sfollate.

"La Lega, che sin da subito aveva lavorato per dare giusto aiuto a quanti hanno dovuto improvvisamente lasciare le proprie case, la propria stabilità, anziché perdere tempo con inutili polemiche preferisce mantenere la parola data alle comunità in emergenza, facendosi partecipe di un percorso di ritorno alla normalità che, mai come in questo periodo, è un bene prezioso per tanti cittadini" conclude il senatore savonese.