Incidente sulla via Aurelia: muore Roberto Giudici, lavorava nella pizzeria "Pit Stop" di Savona

Sin da subito erano apparse gravi le condizioni dell'uomo classe 1977 e sul posto immediato era stato l'intervento dei vigili del fuoco, la Croce Oro di Albissola Marina, il 118 e la polizia stradale. Vani purtroppo si sono rivelati tutti i tentativi di rianimazione. Il centauro è deceduto per le ferite riportate.

Genovese che abitava a Savona, da più di un anno faceva il pizzaiolo nella pizzeria Pit Stop presente all'incrocio con via delle Trincee e via San Giovanni Bosco, quest'oggi chiusa per lutto.