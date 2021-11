Covid19, nuova impennata di contagi in Liguria: sono 460. Tasso di positività al 10,9%

Nuova impennata di contagi nelle ultime 24 ore in Liguria, dove aumentano i ricoveri nei reparti ordinari ma calano, anche se di una sola unità, i ricoverati invece nelle terapie intensive.

Sono 460 i nuovi casi registrati su 4.218 tamponi molecolari effettuati ai quali si aggiungono altri 12.162 tamponi antigenici rapidi. Nel dettaglio sono stati 103 i nuovi positivi in Asl1 imperiese nuovi casi, 94 in Asl2 savonese, 194 nelle due aziende sanitarie di Genova e Tigullio, 67 nell'Asl 5 spezzina, oltre a 2 non corrispondenti a residenti in regione. Il tasso di positività sale al 10,90%.

Sono infine 3 le vittime: due uomini di 73 e 90 anni e una donna di 90 anni.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.798.740 (+4.218)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.158.388 (+12.162)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 120.641 (+460)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.103 (+301)

Casi per provincia di residenza

Imperia 710 (+74)

Savona 751 (+70)

Genova 2.551 (+141)

La Spezia 868 (+11)

Residenti fuori regione o estero 66

Altro o in fase di verifica 157

Totale 5.103

Ospedalizzati: 149 (+5); 17 in terapia intensiva*

Asl1 24 (+3); 2 in terapia intensiva

Asl2 33 (+3); 5 in terapia intensiva

San Martino 22; 4 in terapia intensiva

Galliera 33 (+1); 3 in terapia intensiva

Gaslini 2

Asl4 Sestri Levante 17 (-2); 1 in terapia intensiva

Asl4 Lavagna 1; 1 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 17; 2 in terapia intensiva

* 15 non vaccinati, 2 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 3.493 (+188)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 111.082 (+156)

Deceduti: 4.456 (+3); un uomo di 73 anni all’ospedale di La Spezia, un uomo di 90 al Galliera, una donna di 90 anni all’ospedale di Sestri Levante

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 524

Asl2 672

Asl3 940

Asl4 427

Asl5 460

Totale 3.023

Dati vaccinazioni 25/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.422.422

Percentuale: 95%

