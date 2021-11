Albenga, il parco giochi Peter Pan verso il ripristino completo: continuano gli interventi di manutenzione

Il parco giochi Peter Pan ad Albenga, spesso vandalizzato e per questo in stato di evidente stato di degrado, è oggetto di interventi di manutenzione da parte del comune per permettere ai bimbi di giocare divertendosi e ai genitori di stare sereni.

Dopo la riparazione dei due giochi a molla e dei cestini gettacarta avvenuta nei giorni scorsi, oggi sono arrivate le assi per riparare il castello con pontile. Inoltre, prossimamente il comune provvederà alla sostituzione e la riparazione di tutte le altalene che sono state vandalizzate all'interno del Parco.

Promessa mantenuta quindi: in seguito allo stato di sporcizia e degrado in cui versava il Peter Pan, denunciato prima su Facebook, con la notizia dell’8 novembre (leggi QUI), il vicesindaco Passino aveva affermato: “Occorre la collaborazione e l’educazione civica di tutti per fare in modo che la nostra città, compreso il parco Peter Pan, possa essere più pulita. A breve saranno sostituiti due giochi a molla e spero che, finalmente, gli elementi del castello con pontile, ordinati oltre 3 mesi fa, arrivino per poter provvedere alla sua riparazione. Purtroppo tutte le ditte, anche quelle dei ‘giochi per bambini’, hanno trovato difficoltà nel reperire dai propri fornitori pezzi o materiali”.