Albenga, giochi vandalizzati e degrado al Peter Pan, il vicesindaco Passino: "Il comune interviene, chieste telecamere e più interventi della polizia locale"

“Giochi vandalizzati e pericolosi, uccelli morti, cartoni di pizza e pattume vario nelle casette, altalene senza altalene, voragine killer su un ponte di una casetta …benvenuti al parco Peter Pan”: è il messaggio affidato ai social da parte di una persona sul gruppo pubblico I Love Albenga per denunciare lo stato di degrado del parco giochi di via Dalmazia.

Arriva puntuale la risposta del vicesindaco Alberto Passino, che a tal proposito afferma: “Purtroppo gli atti vandalici a cui sono sottoposti i nostri parchi giochi pubblici sono sotto gli occhi di tutti. Da quest’estate il comune ha commissionato la sostituzione e riparazione dei giochi ogni qualvolta si sono verificati danneggiamenti”.

“La scorsa settimana al parco Peter Pan sono stati posizionati i nuovi bidoni di prossimità per il decoro dello stesso – spiega il vicesindaco -; occorre tuttavia la collaborazione e l’educazione civica di tutti per fare in modo che la nostra città, compreso il parco Peter Pan, possa essere più pulita”. “Questa settimana saranno sostituiti due giochi a molla e spero che, finalmente, gli elementi del castello con pontile, ordinati oltre 3 mesi fa, arrivino per poter provvedere alla sua riparazione. Purtroppo tutte le ditte, anche quelle dei “giochi per bambini”, hanno trovato difficoltà nel reperire dai propri fornitori pezzi o materiali”.

“Rimane il fatto, increscioso ma non nuovo, che la scorsa settimana sono state danneggiate, nuovamente, anche le altalene. A tal proposito ho chiesto un’intensificazione dei passaggi da parte della polizia locale e di prevedere il posizionamento di telecamere al fine di prevenire e contrastare questi fenomeni di vandalismo. L’ufficio tecnico, inoltre, sta raccogliendo l’elenco di tutti i giochi dei parchi pubblici, al fine di selezionare una ditta che possa provvedere a verificarli e manutenerli”, conclude Passino.