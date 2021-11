Borgo Verezzi, posizionato un nuovo defibrillatore presso l’associazione AIB (FOTO)

"Tutti abbiamo sentito parlare di alterazioni del ritmo cardiaco, tutti ascoltiamo con attenzione il nostro battito e siamo sensibili ad ogni segnale; fortunatamente in aritmologia oggi ci sono grandi esperienze scientifiche e soluzioni adeguate. Il medico è sempre il punto di riferimento di fronte ad ogni dubbio. Spesso l'azione immediata è importante, per garantirla è molto utile unitamente all'approccio medico una capacità di presidio del territorio con specifici apparecchi: i defibrillatori. Funzionano in automatico, devono essere gestiti da personale addestrato. A Borgio Verezzi c'è da tempo un ottimo presidio e oggi 27 novembre è stato posizionato l’ottavo defibrillatore, presso l’associazione AIB, donato dalla Polizia Municipale a beneficio di tutta la comunità". Così Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi.

"L’amministrazione ha iniziato questo percorso nel lontano 2013 con l’installazione del primo defibrillatore in zona Via C. Colombo - prosegue il primo cittadino - Ad oggi sono ben 8 le apparecchiature sparse per tutto il territorio comunale posizionate nei luoghi nevralgici o di maggior rilevanza come campo sportivo, bagni Marini, la scuola (donato dall’associazione Unitre), Verezzi. La croce bianca ormai dal 2013 si occupa di controllare periodicamente la funzionalità dei defibrillatori presenti sul territorio sostituendo le parti eventualmente danneggiate o non più conformi oltre a garantire il collaudo annuale di funzionalità".

"A questo si aggiungono le attività formative svolte in favore di personale del comune, delle associazioni e di privati cittadini - aggiunge ancora Dacquino - L’amministrazione ha inoltre programmato di acquistare un altro apparecchio da collocare presso le due chiese a Verezzi. L’utile strumento salvavita sarà posizionato in un altro luogo strategico a protezione dei tanti amanti dell’ outdoor che frequentano il territorio. La diffusione sul territorio comunale di un numero così rilevante di defibrillatori è un forte segnale del fatto che l’amministrazione si è sempre resa parte attiva nella protezione del bene più prezioso delle persone ovvero la loro salute".

"Determinante nel progetto risulta essere il ruolo delle associazioni, che in cooperazione tra di loro, partecipano attivamente nel prendersi cura dell’intera comunità" conclude infine il primo cittadino di Borgio Verezzi.