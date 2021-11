Albisola Superiore, il comune adotta altre misure per le famiglie in difficoltà

La giunta comunale di Albisola Superiore ha approvato, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio, la ripartizione dei 41.078,79 € assegnati per effetto del D.L. 25/5/21 n° 73 (Sostegni Bis); tale somma sarà suddivisa equamente sul bando di solidarietà alimentare e su quello per l’assegnazione di contributi a rimborso del pagamento delle utenze domestiche rivolti ai cittadini residenti sul territorio comunale che versano in condizioni di difficoltà socio-economica connessa all’emergenza Covid.

Questa mattina saranno pubblicati sul sito internet del comune di Albisola Superiore entrambi i bandi e i relativi moduli necessari per presentare le richieste. Le domande potranno essere recapitate presso l’Ufficio Protocollo dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, essere inviate a mezzo raccomandata accludendo la fotocopia del documento di identità oppure via PEC all’indirizzo protocollo@pec.albisup.it .

I requisiti previsti per entrambi i sostegni sono comuni e, fra gli altri, è previsto il possesso di un ISEE non superiore a 9.360 € ed un saldo sul conto corrente inferiore a 800 €, limite aumentato a 1.000 € per i nuclei familiari con più di due componenti; ciò al 25/5/21, data di pubblicazione del D.L. 73.

Per quanto concerne il sostegno alimentare verranno erogati buoni spesa per un valore corrispondente a 25 € per ciascun membro del nucleo familiare e, qualora il fondo lo consenta, la richiesta potrà essere ripresentata. Relativamente invece all’assegnazione dei contributi a rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche le richieste andranno presentate entro il 29/12. Il valore del contributo sarà compreso fra 300 e 600 € a seconda del numero di componenti di ciascun nucleo familiare tenendo presente che qualora il fondo non fosse sufficiente a soddisfare tutto il fabbisogno si procederà con la riduzione degli importi in modo proporzionale. I cittadini in possesso dei requisiti potranno presentare domanda ad entrambi i sostegni.

“Abbiamo ritenuto – afferma l’assessore Sprio – di destinare queste somme unicamente a queste due tipologie di supporto dal momento che precedentemente abbiamo potuto destinare altre somme al sostegno affitti, misura che sarà presto riadottata grazie agli 88.000 € che la Regione Liguria, a fronte di una dettagliata relazione trasmessa dal nostro ufficio circa il fabbisogno della nostra popolazione, si è impegnata ad erogarci”.