Associazione medici cattolici italiani: Marco Lovisetti confermato presidente della sezione savonese "Mons. G.B. Parodi"

Marco Lovisetti è stato confermato per un quadriennio presidente della sezione savonese “Mons. G.B. Parodi” dell’associazione medici cattolici italiani (Amci). La nomina è avvenuta a seguito del rinnovo del Consiglio direttivo dell’associazione, svoltosi a Savona, presso la sala dei Carmelitani, in via Untoria, e che ha eletto consiglieri Mirko Baccino, Ruggiero Basso, Giuseppe Calcagno, Cinzia Peri e Franco Reforzo. Il neoconsiglio direttivo ha nominato (a conferma) presidente di sezione Marco Lovisetti, vice presidente Ruggiero Basso, segretaria Cinzia Peri e tesoriere Giuseppe Calcagno.

Intanto la sezione savonese dell’Amci si prepara all’iniziativa pre-natalizia: un concerto, a ingresso gratuito, con finalità benefica, in programma sabato 18 dicembre a Savona, presso la chiesa di sant’Andrea, in piazza Consoli, alle ore 16.30. Protagonista sarà la giovane pianista, già affermata a livello nazionale, Giulia Toniolo, che eseguirà musiche di Beethoven, Wieck, Schumann e Mendelssohn. Nel breve intervallo tra il primo ed il secondo tempo si darà voce alla lettura di testi narrativi e poetici. A seguire, il programma del pomeriggio prevede di partecipare, nella vicina parrocchia di san Giovanni Battista in via Mistrangelo, alle ore 18.30, come da antica tradizione Amci nell'imminenza del Natale, alla celebrazione della Messa che sarà presieduta dal vescovo Marino.

L'iniziativa, nel suo complesso, viene organizzata "in rete" e la condividono l'Amci con la Caritas diocesana ed alcune associazioni quali Rinascita cristiana, Uciim, Consorzia della Colonna e Azione Cattolica. In ottemperanza alle disposizioni vigenti in tempo di Covid, coloro che accederanno alla chiesa di sant’Andrea per il concerto dovranno prenotare la loro presenza, a partire da martedì 7 dicembre (telefonare al 348.268.4590 o scrivendo all'indirizzo marco.lovisetti@libero.it) e, inoltre, all'ingresso essere dotati di green pass, utilizzando poi per tutta la durata del concerto la mascherina.