Celle, fase di stallo per i lavori sul S. Brigida. Il sindaco: "Consolidamento non ancora ultimato, Anas mi comunichi inizio lavori sul rio" (FOTO)

Si aspettava di ricevere un cronoprogramma dei lavori a settembre ma più di due mesi dopo la situazione è ancora in una fase di stallo.

I lavori di consolidamento delle abitazioni danneggiate sulle abitazioni che si affacciano sull'Aurelia a Celle Ligure nei pressi del rio Santa Brigida e che avrebbero subito dei cedimenti, non si sarebbero ancora conclusi e il sindaco Caterina Mordeglia si aspettava risposte da Anas.

"La fase di consolidamento non è ancora ultimata io ho richiesto almeno la riapertura pedonale del voltino di collegamento tra via Aicardi e piazza Costa ma non ho ricevuto nessuna risposta" spiega Mordeglia.

A meno di un mese dal Natale l'auspicio è che il ritorno dei semafori per concludere i lavori di messa in sicurezza del rio avvengano a questo punto nel 2022.

"Mi auguro che quando abbiano la certezza di un ipotetico inizio dei lavori sugli scatolari me lo comunichino in modo da condividerlo con i cittadini e proporre nel caso dei correttivi se ce ne sara bisogno - ha continuato il sindaco cellese - Chiederò comunque sia chiederò il restringere al massimo il cantiere, è la soluzione migliore per creare meno disagi possibili. Ci vorranno persone professionali che siano in grado di gestirlo al meglio nel minor tempo".

Nel frattempo le date che erano state preannunciate dall'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone non sono state rispettate. Lo scorso 19 luglio infatti aveva specificato che a metà settembre sarebbero stati conclusi gli interventi di consolidamento, con le opere sul Santa Brigida finite a novembre. A questo punto con le probabili piogge di gennaio lo slittamento potrebbe essere ancora più prolungato.