Meteo, notte molto fredda nell'entroterra con temperature sotto lo zero

L’immagine satellitare delle ore 11 mostra una Liguria praticamente senza nubi salvo qualche passaggio di nubi alte al confine con la Toscana; i venti sono settentrionali moderati o forti con locali raffiche di burrasca: toccati i 108 km/h al lago di Giacopiane (Genova) e, in costa, 92.9 a Fontana Fresca (Sori, Genova). Il mare è molto mosso.

La notte trascorsa è stata molto fredda nelle zone interne come dimostrano le temperature minime più basse registrate dalla rete Omirl: -7.4 a Pratomollo (Borzonasca, Genova) ha segnato il record del freddo, con i termometri che, in Liguria, non scendevano così in basso dal -9.4 di Poggio Fearza (Imperia) dello scorso 7 aprile. Altre minime: -6.8 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova), -6.6 a Loco Carchelli (Rovegno, Genova), -6.0 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) e Ferrania (Cairo Montenotte), -5.8 a Sassello, -5.2 a Calizzano, -4.9 a Diga di Brugneto (Genova), -4.7 a Rovegno (Genova) e Montenotte Inferiore (Cairo Montenotte). Nello spezzino minima di -3.6 a Santa Margherita Vara (Carro). Alle 11.15 il valore più alto si registra a Sanremo con 15.2.

Le previsioni per le prossime ore nel bollettino diramato da Arpal:

oggi, lunedì 29 novembre, venti forti settentrionali (50-60 km/h) con raffiche irregolari fino a 60-70 km/h, in particolare tra pomeriggio e sera. Sui crinali possibili raffiche prossime o superiori ai 100 km/h. Mare molto mosso su C e parte orientale di B per onda lunga da Sud-Ovest in scaduta.

Domani, martedì 30 novembre, nelle prime ore, venti forti settentrionali (50-60 km/h) con raffiche localmente fino a 60-70 km/h, specie sui rilievi e agli sbocchi vallivi di BC. Tendenza ad attenuazione e successiva rotazione da Sud/Sud-Ovest in mattinata a partire da Ponente fino a divenire forti (40-50 km/h) sui rilievi.

Dopodomani, mercoledì 1° dicembre, venti da Sud-Ovest localmente forti (50-60 km/h) su A, capi esposti di C e a largo. Moto ondoso in rapido aumento nel corso della giornata per onda da Sud-Ovest, fino ad agitato in serata su C e parte orientale di B con possibili mareggiate. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.