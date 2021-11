Fratelli d'Italia Albenga chiede chiarimenti al presidente della Regione Toti: "Quali sono i progetti futuri per l'ospedale"

Per venerdì 3 dicembre è stata convocata la Commissione Sanità di Albenga alla quale sono stati invitati i sindaci del comprensorio ingauno e quelli dell'entroterra, ma soprattutto il Governatore e Assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Un incontro fondamentale che ha come tema centrale il futuro dell'ospedale Santa Maria di Misericordia. Per questo motivo - sottolinea Roberto Crosetto, presidente del circolo cittadino di Fratelli d'Italia - chiediamo espressamente a Toti di fornire dettagli puntuali su diversi quesiti: quanti medici di base saranno coinvolti nel progetto di salvaguardia del servizio assistenziale del Punto di primo intervento; quanti paramedici e dipendenti amministrativi saranno dedicati a questo servizio; quali funzioni rimarranno operative dentro l'ospedale di Albenga a disposizione dei medici di base (esempio radiologia). Cosa rimarrà operativo nel nosocomio ingauno visto che gli spazi in ospedale sono ampi e quindi quali sono le intenzioni della Regione sugli spazi che non saranno adoperati nel progetto di tutela del PPI".

"Al tempo stesso - aggiunge Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale - con il presidente del circolo cittadino- esprimo contrarietà al fatto che l'ospedale di Albenga venga adoperato per contenere uffici burocratici dell'Asl 2. A mio avviso questo punto è molto importante e chiediamo il massimo impegno da parte Regione alla quale chiediamo con estrema chiarezza quali funzioni, oltre a quella dei medici di base, rimarranno nell'ospedale albenganese".